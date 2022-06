Frases con el sello del alcalde Jhonny Fernández

Escucha esta nota aquí

El alcalde Jhonny Fernández, en una entrevista en el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, habló de varios temas, fiel a su estilo, de la extensa entrevista -de poco más de media hora- hemos recopilado las frases más llamativas que dijo en alusión a la bancada opositora, su trabajo y su relación con el Gobierno y la Gobernación de Santa Cruz.

Tik Tok

- “Parece que no le entienden estos muchachos (concejales opositores), me da pena que no se ubiquen”



-“Creo que hay que ir a meterse (al Concejo) con cucharilla… los concejales se dedican a hacer Tik Tok”



-“Mientras están en Tik Tok, el alcalde está haciendo obras, echándole duro”

Proyectos

-“Aunque lloren o griten, se hará" (sobre la reversión de los puestos en mercados municipales)

-"Esa obra quiero hacerla bella" (paso de nivel del cuarto anillo y Urubó)

-“Si la Gobernación no lo hace, lo voy hacer yo ¡Qué me importa!” (nuevo hospital de tercer nivel)

Críticas de los concejales

-“Opinan sobre cosas superficiales. No voy a perder mi tiempo en contestar”

-"Y hablando del tatú, ya le eché el pavimento por todingo el hospital El Tatú”

Gobierno

-“Si el Gobierno quiere hacer obras, ¡qué venga! Por qué me voy hacer el lindo”

Anulación de refrigerios

-“El que quiera comprarse empanaditas, que compre con su plata”

-“¡Chau canastones!, es con su plata”

- “¿Cumpleañitos?, nada adentro, y el que lo haga, chau”





