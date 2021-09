Freddy Gutiérrez Velarde asume como director del hospital Japonés

Escucha esta nota aquí

El cirujano Freddy Gutiérrez Velarde fue posesionado este miércoles como director del Hospital Universitario Japonés, en reemplazo de la anterior directora Neisy Surriabre.

La designación de Gutiérrez fue dispuesta por el Servicio Departamental de Salud (Sedes), cuyo director, Erwin Viruez, explicó que el cambio de director es una acción encaminada a la convocatoria del concurso de méritos para institucionalizar dicho cargo.

Gutiérrez es un reconocido médico cirujano que ha venido desempeñando funciones en el hospital Japonés. "Entré como soldado raso, he sido jefe del departamento de Emergencias, he sido 27 años jefe del departamento de Cirugía, he sido director del hospital durante cinco años", resumió el nuevo director del nosocomio cruceño.













Durante el acto de posesión, el director del Sedes destacó el conocimiento que el nuevo director posee del hospital y estableció como objetivo "el compromiso de convocar a concurso de méritos y examen de competencias como forma de recuperar la gestión".

Viruez agradeció el trabajo desempeñado por la anterior directora quien estuvo al cargo de la gestión "ante la situación crítica por la epidemia" de coronavirus.

Además de la emergencia sanitaria por el Covid-19, el hospital debe hacer frente a las deficiencias de un sistema que arrastra problemas desde hace años atrás, señaló el director del Sedes.

Gutiérrez agradeció la confianza que ha tenido el gobernador Luis Fernando Camacho para convocarlo al cargo. "No es un posicionamiento a dedo sino que se debe poner el cargo a un concurso de méritos para la asignación del mismo", subrayó.

A modo personal, el reconocido cirujano manifestó que asume el cargo para cumplir las metas trazadas y "no para aplazarme". Además, comprometió "todo el esfuerzo posible por Santa Cruz".





Lea también Santa Cruz Los Bs 54 millones que eran para comprar vacunas serán destinados a fortalecer las terapias de los hospitales Esta determinación se dio luego de que se hiciera un análisis con el Colegio Médico de Santa Cruz, en el cual se detectó que existen más de 700.000 dosis contra el coronavirus de excedente

​

Lea también Santa Cruz Hospital Japonés cierra el domo dos y no recibirá más pacientes por el momento La directora del hospital se refiere a la crítica situación de los domos tras la conclusión de los contratos temporales. 21 pacientes permanecen en terapia intensiva

Lea también

Santa Cruz Ministerio de Salud y Gobernación acuerdan ampliar los contratos de sanitarios de AISEM El secretario de Salud de la Gobernación confirmó la noticia. Un trabajo técnico de coordinación definirá el destino de los sanitarios