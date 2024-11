Fue reo y ahora es actor de una productora suiza: "Por debajo de la ley yo sé cómo ganar dinero, pero ya no quiero hacerlo"

No todos pueden reescribir su historia. Jorge Antonio Arias (39) lo está haciendo de a poco. A los 9 años deambulaba por la calle, especialmente en la zona del mercado Los Pozos, y a los 12 ya se las apañaba solo. Él no lo dice, pero no es difícil imaginarlo entre la parvada de chiquillos a los que la gente ya les decía "palomillos", en la zona de El Arenal.