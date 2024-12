Fuego Impune: este año no hubo anidación de cigüeñas en el Curichi Las Garzas, la zona está amenazada por avasalladores

Este panorama es alarmante y triste, prosigue, pero también una alerta para todos los cruceños. De ahí que considere fundamental trabajar juntos para conservar este lugar único, que no solo beneficia a las especies locales, sino que también proporciona servicios esenciales como la producción de agua, oxígeno, regulación de la temperatura y el mantenimiento de la biodiversidad. “Los ecosistemas del Curichi Las Garzas están en peligro, y la pérdida de las garzas es solo un síntoma de una crisis mayor. Si no actuamos, podríamos estar perdiendo un ecosistema invaluable”, alerta.

Sobre el devastador incendio del año pasado, Mamani comenta que las llamas llegaron a arrasar cerca de 400 hectáreas de la reserva, un daño que fue parcial, ya que no se trató de un fuego intenso en todos los sectores. "En años anteriores, cuando el fuego se acercaba, los vecinos nos avisaban y entre todos logramos controlarlo, pero el año pasado el incendio fue muy grande. Afortunadamente, este 2024 no hubo incendios dentro de la reserva, aunque sí sufrimos de humo debido a los fuegos cercanos", cuenta.

Al ser consultado sobre los cambios que ha notado en la reserva, Mamani afirma que, aunque el panorama ha sido preocupante en los últimos años, entre 2023 y 2024 se han observado algunos avances. "Antes, cuando veníamos, el caudal de agua en los ríos era mayor. Ahora, vemos menos agua y me temo que el recurso se nos está agotando. Este lugar, como pueden ver, tiene selva virgen, árboles maderables y una gran potencialidad para el ecoturismo. Y, como muchos saben, aquí está la zona de anidación de las garzas, que este año no llegaron a anidar. Espero que el próximo año las garzas regresen”, dijo durante la entrevista.

Mamani también se refiere al fenómeno del monocultivo y a la invasión ilegal de tierras dentro de la reserva. Para el dirigente, muchos de los incendios fueron provocados para limpiar la tierra y poder cultivarla. El año pasado algunas personas comenzaron a cultivar en el área; pero como no llovió lo suficiente, los cultivos de arroz no obtuvieron buenos resultados. Este año, sin embargo, gracias a las denuncias, no se permitió el ingreso de más personas a la reserva.

Los abogados de Zinko arguyeron que la normativa que declara al Curichi Las Garzas como área protegida no fue promulgada en la gaceta oficial del municipio, por lo tanto él no tenía por qué asignar recursos económicos ni hacer gestiones de ningún tipo para proteger esta reserva.

Édgar describe con nostalgia cómo ha cambiado la situación. “Yo crié a mis hijos aquí. Ahora son profesionales y trabajan en la ciudad. El mayor es agrónomo. Hemos vivido en esta tierra, pero ahora ya no podemos producir como antes. El clima ha cambiado. Ya no hay lluvia, no hay agua, y la tierra ya no produce”, relata mientras hace una pausa en su trabajo.