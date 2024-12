Fuerte aguacero en Santa Cruz de la Sierra deja inundaciones y árboles caídos

Según Mary Luz Farfán, directora de la Dirección de Gestión de Riesgo y Emergencia del Gobierno Autónomo Municipal, las precipitaciones alcanzaron los 30 mm, con una humedad del 99% . Afortunadamente, los vientos no superaron los 30 km/h en la jornada matutina, minimizando daños mayores. Entre los incidentes reportados, destacan dos árboles caídos por el ablandamiento de raíces en el Distrito 11 , específicamente cerca de la plazuela Blacutt y otro cerca de la plaza Avaroa.

Asimismo, instó a la población a colaborar evitando la acumulación de basura en canales y rejillas, lo cual agrava las inundaciones.



“Si no es necesario, mejor no salir durante las lluvias. El agua no solo causa daños materiales, como en vehículos, sino que también es conductor de electricidad, lo que aumenta el riesgo de incidentes por cables expuestos”, puntualizó Farfán.



El equipo de Gestión de Riesgo y Emergencia sigue en operativos de atención y evaluación durante las 24 horas, atendiendo las emergencias reportadas a través de sus líneas habilitadas.