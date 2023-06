Funcionaria de BoA es enviada por 120 días a Palmasola por el caso 'narcovuelo'

El abogado de la mujer, José Rivera, manifestó que su defendida es inocente ya que su trabajo se limita a la seguridad del vuelo y no así como responsable del trabajo de inspección que realiza los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el aeropuerto Viru Viru.

Gabriela O., era funcionaria de Aviation Security (Avsec) , seguridad de la aviación por su traducción del inglés, encargada de controlar que no ingresen ningún tipo de objetos contundentes ni armas de fuego, según informó en anterioridad el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.

Por este sonado caso que tuvo un remezón en el Gobierno nacional ya fueron a Palmasola con detención preventiva el capitán Carmelo C. C. G., encargado de canes del aeropuerto de Viru Viru; Juan Carlos V. R., oficial de seguridad civil; Jorge W. D., operador de BoA; Diego V. U, funcionario de BoA; Freddy Ch. G., funcionario de BoA; Ronald Marcelo C., trabajador de empresa de courier José María de Santa Cruz; Maribel R. A., representante legal de esta empresa de Courier; Lenny R. L., operadora de BoA.