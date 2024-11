Funcionarios municipales protestan fuera de la Alcaldía y amenazan con orden de aprehensión contra el alcalde

Este lunes, trabajadores municipales de Santa Cruz de la Sierra cerraron el edificio central de la Alcaldía en la plaza 24 de Septiembre, exigiendo el pago de un aumento salarial correspondiente a la gestión 2022. La medida fue liderada por Patricia Casanova, representante sindical, quien afirmó que la acción responde al incumplimiento de un laudo arbitral que ordena el pago retroactivo para 3.500 funcionarios.



“El secretario de la Alcaldía (Roger Serrate) se comprometió a cancelar el monto el viernes, pero no cumplió. Si hoy no tenemos una respuesta, tomaremos decisiones más drásticas y no descartamos pedir una orden de aprehensión contra el alcalde Jhonny Fernández”, advirtió Casanova.



Según el sindicato, la deuda asciende a Bs 22 millones y se considera inapelable, al haber sido respaldada por un tribunal que emitió el laudo en julio pasado. Los trabajadores también exigen el pago de un bono de refrigerio.