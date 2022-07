Fundación Patiño Santa Cruz: una nueva mirada desde la educación

“La fundación crea tres subpilares: uno de agroecología, uno de educación y cultura; y un tercero que es de salud y nutrición infantil (algo que aún no tiene acciones concretas en Santa Cruz)”, dice Baudoin.

Con este Pilar Educación, lo que la Fundación Patiño quiere es afectar y mejorar la calidad de la educación en Bolivia a través de tecnologías e ducativas tipo estímulos, robótica, etc .

Es dentro de todo eso que se incorpora la actividad cultural. “Introducimos la cultura pero ya no como una actividad sola, nuestro beneficiario ya no es el artista sino la gente. El artista es nuestro aliado para trabajar la educación”, puntualiza Baudoin y resalta que todo proyecto que presentan, inclusive cultural, está desarrollado en una base educativa que los niños, jóvenes y adultos tienen que entender. “No queremos una sala llena de obras, la idea es hacer proyectos educativos”, menciona Baudoin, quien también aclara que cuando se remite a ‘educación’ no está hablando de esta en los términos convencionales, sino que se refiere a abrir mentes, generar empatías para favorecer a la cultura y al arte.