Fundación Tierra denuncia que un nuevo decreto legaliza a los que quemaron El Choré hace un año

Sí, porque la reserva forestal se creó por decreto. Lo que pasa es que ahora este decreto no recorta, no modifica los límites de la Reserva Forestal, no mantiene la categoría de reserva forestal, que podría tener más restricciones que un área protegida.

Básicamente, convierte estas 200.000 hectáreas en zona de manejo integrado, que se llama así para que se permitan los asentamientos. Esto tiene una razón, que ya hemos denunciado. Con este decreto se crean tres zonas de recorte. En la parte sur y en la parte este se han hecho procesos de saneamiento titulación de tierras, lo que no es posible porque se trata de área protegida, por tanto es tierra fiscal no disponible.

Eso quiere decir que en tierras fiscales no se pueden entregar autorizaciones de quemas; es decir, que no se puede entregar autorizaciones en áreas protegidas o reservas forestales. Lo que pasa es que la ABT ha dejado de exigir este requisito y está aceptando documentos sustitutos que no tienen validez legal de gente que supuestamente tiene autorizaciones de asentamientos, tiene permiso para ocupar tierras fiscales, tiene antecedentes de derecho agrario en zonas donde no están permitidas etc. Eso demuestra que gran parte de los incendios, en realidad, son autorizados.