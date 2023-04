Gabriel estuvo un año en Cenvicruz, se rehabilitó y ahora amasa sus sueños de repostería

“Salí (de Cenvicruz) el 10 de marzo, motivado; siempre tenía esa intención. Yo nunca tenía una mentalidad baja; siempre pensé en ser grande… Dije: ‘salgo de acá, me hago una oportunidad, me presto dinero’… y a cumplir mi sueño. No puedo dejar un sueño a medias (...) Que yo elija una cosa, me canse un día, me rinda, y toda la vida sea así, no voy a poder cumplir un sueño (si actúo así)”, reflexiona.