Gary Áñez apela el fallo del TED que califica de antidemocrático; señala al sistema político como responsable

El candidato inhabilitado por Comunidad Ciudadana- Autonomías por Bolivia. José Gary Áñez, apelará la determinación del Tribunal Electoral Departamental para que anule la decisión asumida. De acuerdo a la resolución del TED, Áñez fue inhabilitado por incumplir la ley electoral.



Para el candidato, su inhabilitación responde a un comportamiento del sistema político que se niega a dejar el poder por más de 30 años. Sin señalar a nadie en particular, Áñez apuntó a que “no quieren que la gente sepa lo que ha pasado“, ya que esta estructura de poder que controla la ciudad tiene otros intereses que no son los democráticos. “Ustedes transan, ustedes negocian, ustedes no tienen escrúpulos”, manifiesta.

Afirma que continuará con su candidatura porque “es la única candidatura de la gente”. Para ello, apelará al TED por un fallo “abusivo, inconstitucional y antidemocrático” que se “tomó sin tener en cuenta nuestros descargos”. Reitera que su renuncia al programa de radio se presentó el 28 de diciembre y por lo tanto, su presencia en la emisora el día 29 ya era en función de su papel como candidato.

“Es la segunda vez que sufrimos el embate de este sistema político” expresa Áñez que cataloga de “persecución” la decisión de bajar su candidatura. Además, cuestiona la actitud del TED frente a otros partidos políticos a quienes no sanciona por sus acciones en contra de la norma.

Con esta determinación no solo se violentan los derechos individuales, señala el postulante por CC-A, sino que también se “vulnera el principio democrático”. Mediante la apelación, espera que “vuelva la cordura” y lanza un pedido para “que el sistema deje de manejar a su antojo a los serviles dentro del sistema electoral”.

Expresa su intención de seguir en campaña porque es el reflejo de la gente “cansada de 30 años de manipulación económica, de corrupción” que ve en su candidatura una solución transparente y real.

El malestar del candidato Áñez choca una y otra vez contra un poder político al que no identifica, pero califica como autoritario. “La dictadura no solo está en el centralismo, la dictadura está también aquí por parte de los que no quieren que cambie, porque quieren tapar todo lo malo que han hecho”, destaca.

Desde Comunidad Ciudadana respaldan la apelación que presentará Gary Áñez ya que cuenta con el respaldo de todas las vías de la Ley y la Constitución Política del Estado. En el comunicado también se refieren a “la interpretación sesgada” que sostiene la inhabilitación por parte del TED y “atenta contra los derechos políticos de nuestro candidato”.

Desde CC se culpabiliza a “los intereses económicos y políticos de quienes no quieren perder sus privilegios ni que se investiguen las gestiones pasadas” como los responsables de esta determinación. Además, consideran que “van a realizar cualquier acción para impedir el cambio que nuestro candidato representa”.

También se pronunció el ex candidato presidencial de CC, Carlos Mesa, para quien la inhabilitación de Áñez supone “un atentado contra la democracia”. En el mismo tweet, Mesa espera que el TCP pueda “revertir esta arbitrariedad”.

La tarde de este jueves se ha convocado una concentración ante el TED para expresar el respaldo al candidato Gary Áñez y pedir al Tribunal que revierta su decisión.

