Gary Áñez habla de parcialidad en el TED y cuestiona a Sosa por su cercanía con Paniagua

La carrera al sillón municipal se ha convertido en un cruce constante de declaraciones cada vez que los candidatos, de cualquier frente, están frente a los micrófonos. Este jueves por la mañana, Gary Áñez, candidato por Comunidad Ciudadana- Autonomías por Bolivia (CA), se refirió a la relación entre Angélica Sosa y el presidente del Tribunal Electoral Departamental, Saúl Paniagua.

"Yo creo que hay parcialidad", señaló el candidato en el programa "Influyentes de EL DEBER Radio, al recoger unas palabras expresadas por la alcaldesa interina y también candidata, Angélica Sosa.

Áñez cree que es necesario que Sosa aclare por qué dijo que Paniagua es como "su asesor electoral". "Que aclare si es verdad y de ser así, (Paniagua) debe renunciar", manifestó el candidato.

En concreto, Sosa expresó en una entrevista que habían realizado la consulta pertinente ante el Tribunal Electoral Departamental sobre la calidad de autoridad electa de la alcaldesa interina. La carta remitida al TSE en fecha 3 de diciembre consulta si, en su calidad de concejala electa, Sosa debe renunciar al cargo de alcaldesa interina para "poder postularse a cualquier cargo público electo dentro del proceso de elecciones subnacionales 2021".

La respuesta del TED, también mediante oficio, dirigida al delegado titular de la Agrupación Santa Cruz Para Todos, expresa que, "sin adelantar criterio sobre una habilitación o inhabilitación como candidato para el proceso electoral 2021 (...) es evidente que la Arq. Angélica Sosa de Perovic se encuentra ejerciendo el cargo de Alcaldesa Municipal con carácter interino, sin haber perdido por tal situación su condición de autoridad electa como concejal".

Sobre el tema, el aludido Saúl Paniagua, explicó que la consulta fue realizada por el delegado de SPT, Pablo Galván, y respondida como corresponde por el TED, siguiendo todos los procesos establecidos.

Inhabilitación

Gary Áñez ahonda en la labor del TED y califica su inhabilitación como "un error del tribunal local ya que no hay un sustento real, no cometí una falla". Agregó que "no me quita el sueño la demora en la respuesta".



"No se valoró mis pruebas y se me inhabilitó en tiempo récord", apunta el candidato. Además, alude a un retraso en la comunicación con el tribunal nacional para que conozca el caso, situación que demoraría, hasta el sábado, la respuesta a su apelación.

Paralelamente a la resolución del TSE, Áñez también sostiene una consulta al Tribunal Constitucional, por lo que considera "un artículo que es discriminatorio a quienes venimos desde los medios de comunicación".

A pesar de que todavía no cuenta con un pronunciamiento oficial que le permita avanzar en la carrera por el sillón municipal, Gary Áñez asegura que no hay asidero legal que le impida ser parte de la disputa electoral.

"No puede ser candidata"

Áñez persiste en su intento por inhabilitar a Angélica Sosa y alude a "una dualidad de funciones muy complicada" que impediría su postulación en estas elecciones.

Apunta a un informe de la gestión municipal que resumen las acciones realizadas hasta julio del pasado año donde Sosa "funge como Presidenta del Concejo y Alcaldesa". Áñez dice que dicho documento "ya lo han bajado" de las redes sociales.

