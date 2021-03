Gary Áñez pide transparencia en la revisión de actas impugnadas; Jhonny lo aventaja tras el 80% de las actas escrutadas

Escucha esta nota aquí

El partido de Unidad Cívica Solidaria ha escalado a 35.23% de votos con el conteo al 80.14% y el candidato de la agrupación C-A, Gary Añez, le pisa los talones con 35.03%. Frente a ese escenario en el que se disputan el triunfo voto a voto, Áñez se trasladó hasta las afueras del centro de cómputo de la Feria Exposición para exigir transparencia del Tribunal Electoral Departamental, como lo ha venido haciendo desde el inicio del conteo, y más ahora durante la revisión de las poco más de 1.300 actas impugnadas.

“No quieren que veamos las inconsistencias de las actas con las hojas de trabajo, que no tienen coincidencia en firmas (...) No quieren que veamos que confunden más votos en blanco, es alarmante la cantidad de votos en blanco en las mesas donde nosotros perdemos”, mencionó.

Añez dijo que los miembros del TED se comprometieron a revisar las actas observadas en presencia de los delegados de las agrupaciones políticas, pero hicieron este procedimiento con solo 90 documentos.

“Esta tarde nos dimos cuenta que en la página del cómputo el porcentaje de actas contadas era mayor al que se había revisado, por lo que preguntamos al TED y nos dijeron que estaban avanzando con el conteo desde el interior y sin contar con los delegados”, lamentó.

Otra de las observaciones al centro de cómputo que hizo el candidato de CC, fue el “acelerón de conteo de votos” que se registro hoy, lo que hizo ascender al primer lugar a Jhonny Fernández, postulante a la Alcaldía por UCS.

“Cuando se apertura el registro de las actas teníamos una ventaja sobre el segundo, luego de una serie de interrupciones se actualiza el conteo y nuestra ventaja se achica de forma al menos sospechosa”, dijo.

Añez dijo que continuará defiendo la decisión del pueblo, y pidió a los miembros del TED realizar el cómputo de los votos en presencia de los delegados, para actuar con transparencia y evitar susceptibilidades.

