Gendarmes acatan paro de 48 horas exigiendo que la Alcaldía cruceña respete sus derechos laborales

Gendarmes municipales salieron en marcha la mañana de este martes, exigiendo el cumplimiento de un laudo arbitral que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra no cumple, según los dirigentes. Desde este martes, el sector acata un paro de 48 horas y advierten con otro paro de 72 horas en caso de que la comuna siga haciendo oídos sordos a sus demandas.

El mes pasado, la dirigente reveló que no cuentan con una dotación de uniformes de manera regular. Hace dos años que no les dan vestimenta. Asimismo, asegura que muchos camiones en los que los transportan, no tienen frenos; y que días atrás los desalojaron de su área de descanso en la exterminal de buses.