Gendarmes cumplen su tercer día de paro movilizado y analizan nuevas medidas

La Guardia Municipal cumple este sábado su tercer día de paro movilizado en la plaza 24 de Septiembre, exigiendo el cumplimiento del laudo arbitral y su inclusión en la Ley General del Trabajo. Estefanía Calle, dirigente del sindicato de gendarmes, afirmó que l a lucha es justa y que no buscan "tumbar al alcalde", solo exigen el cumplimiento de sus derechos laborales.

"Nosotros no lo queremos tumbar al alcalde, yo quiero aclarar eso, solo le pedimos que cumpla con nuestros derechos laborales, y no le estamos pidiendo que nos los regale, que cumpla la ley, que cumpla nuestro lado electoral, que cumpla el convenio que él firmó. Y si no, como ya rompió el convenio, entonces solamente le queda cumplir la ley", sostuvo.