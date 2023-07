Gendarmes cumplen su tercer día de paro y analizan radicalizar sus medidas de presión

Los gendarmes municipales, que cumplen este sábado su tercer día de paro movilizado, lamentan que no se haya podido encontrar una solución a esta situación y agregaron que se encuentran analizando nuevas medidas de presión. Esto, en demanda del cumplimiento del laudo arbitral, que ganaron a la Alcaldía el año 2021.

Calle señaló que, en el Día Nacional del Trabajador Municipal, que se celebra este 22 de julio, se sienten abandonados y discriminados porque no cuentan con ningún tipo de derecho laboral.

Por último, la dirigente sostiene que están analizando nuevas medidas de presión y por ello no descarta ir a un paro indefinido y realizar piquetes de huelga, pero esto se definirá en una asamblea general que se realizará en las próximas horas.

Asegura que se convocó a los dirigentes a una reunión el miércoles, pero no se hicieron presentes, incluso se llevó a un notario para que levante un acta. “Lamentablemente no han asistido. El Gobierno Municipal ratifica que siempre va a estar abierto al diálogo, pero apegado a la legalidad, a lo que es correcto y no a un diálogo que se lo pretenda llevar a politizar”, subrayó.