Gendarmes entran hasta la Quinta Municipal para exigir respeto a sus derechos laborales

Los gendarmes municipales tomaron este martes la Quinta Municipal en Santa Cruz, en el marco del paro de 48 horas que llevan adelante. Exigen la recontratación inmediata de más de 140 despedidos, el pase a la Ley General del Trabajo para 270 trabajadores y el cumplimiento de un laudo arbitral ganado en 2021. “Hemos llegado hasta aquí después de una marcha pacífica. Exigimos que el alcalde Jhonny Fernández respete la estabilidad laboral, los acuerdos firmados y los derechos de los trabajadores. ¡Basta de abusos!”, declaró Estefanía Calle, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Guardia Municipal. Los gendarmes denunciaron ser 'perseguidos' con procesos sumarios injustificados por, supuestamente, no contar con libreta del servicio militar, mientras otros funcionarios, acusados de cobros irregulares, continúan trabajando en el Municipio.

“ Nos hostigan a nosotros, los que sí trabajamos día a día , mientras a los otros ni los tocan. Esto no es justo”, señaló Calle.

Los manifestantes, con pancartas y banderas, ingresaron hasta el segundo piso de la Quinta Municipal, donde mantienen una vigilia frente a la oficina del alcalde. Al grito de “¡Jhonny mentiroso!” , manifestaron que no se retirarán hasta obtener respuestas concretas a sus demandas.

El paro de la Gendarmería afecta el control en mercados, el patrullaje en barrios y la seguridad en locales nocturnos. Según el sindicato, son más de 500 los gendarmes con contratos temporales y solo 190 cuentan con ítems estables.



Los trabajadores advirtieron que, si no reciben una respuesta favorable, la próxima medida será un paro de 72 horas. Además, anunciaron una demanda penal contra el alcalde Fernández por incumplimiento de deberes. “Si no nos escuchan, las medidas se irán intensificando”, advirtió Calle.



Hasta el momento, la Alcaldía no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a las demandas de los gendarmes. Sin embargo, llamó a conferencia de prensa para horas de la tarde de este martes.