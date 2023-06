Gendarmes mantienen las movilizaciones por mejores condiciones de trabajo

Funcionarios de la Guardia Municipal siguen movilizados este martes, así lo anunciaron los representantes de este sector . Esto, ya no solo en contra de la habilitación del albergue municipal en sus áreas de descanso, sino también en demanda de mejores condiciones laborales.

Gendarmes se movilizan por mejores condiciones laborales. Fotos: Juan Carlos Torrejón

"Nosotros estamos pidiendo el cumplimiento del laudo arbitral que ganamos al municipio en 2021, que engloba una serie de beneficios a favor del trabajador que hasta hoy no se ha cumplido", indicó Estefanía Calle, una representante del sector, a tiempo de aclarar que sí asistirán a la reunión convocada por la comuna, pero en la reunión exigirán 'hechos' y ya no compromisos ni promesas.

Según Calle, no cuentan con una dotación de uniformes de manera regular. Hace dos años que no les dan el respectivo traje. Asimismo, asegura que los camiones en los que los transportan, muchos no tienen ni frenos; y como si eso fuera poco, el fin de semana los desalojaron de su área de descanso en la exterminal de buses.