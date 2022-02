Germaín Caballero denuncia despilfarro en la Gobernación y le responden que es un ‘figureti’

Escucha esta nota aquí

Este martes el exalcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero, en entrevista con el programa ‘Influyentes’, de EL DEBER Radio, denunció supuestas irregularidades y gastos excesivos en el funcionamiento de la Gobernación de Santa Cruz. A su vez, la Gobernación desmintió las acusaciones de Caballero y calificó al exalcalde josesano de ‘figureti’.

“Lo que llama la atención es dónde se invierten los recursos. El gobernador en total llega a ejecutar hasta el 31 de diciembre Bs 2.037.000.000, los que acompañamos la gestión pública departamental no hemos podido apreciar ninguna obra de impacto”, señaló Caballero.

El exalcalde afirma que, según datos del Sistema de Gestión Pública (Sigep), la Gobernación estaría destinando Bs 1.438.000.000, es decir, el 71% del presupuesto, a gastos de funcionamiento, cuando la Ley Marco de Autonomías solo permite invertir el 15% del presupuesto en este acápite.



Según Caballero, él solicitó una explicación de los gastos a la Gobernación y no recibió una respuesta, por lo cual se vio obligado a investigar a través de los datos y números del Sigep y se asombró que se destine más dinero a gastos administrativos que a la ejecución de obras.

Además, indicó que entre los meses de mayo y diciembre del pasado año, Luis Fernando Camacho habría gastado Bs 2.587.000 en su despacho, es decir, un gasto aproximado de Bs 16.166 diarios.



“Yo creo que cuando uno sale y ve los hospitales en pie de paro por falta de insumos o de materiales porque faltan incluso hasta barbijos, se da cuenta que en esas actividades de protocolo se están destinando muchos recursos”, precisó.

Vea la entrevista de Caballero:





Por su parte, el secretario de Hacienda de la Gobernación, Orlando Saucedo, en diálogo con ‘Influyentes’, descartó las denuncias de Caballero y lo acusó de buscar mantenerse vigente en los medios de comunicación con declaraciones infundadas.



“El señor Germaín Caballero puede decir lo que quiera, pero otra cosa es que sea cierto, no es lo mismo administrar una Alcaldía que una Gobernación, justamente por eso no es gobernador; no tiene ni la más remota idea de lo que es administrar una Gobernación”, criticó Saucedo.

Según el secretario Saucedo, la Gobernación solo administra el 42% de los recursos, es decir, 889 millones de bolivianos, los cuales se destinan a los gastos corrientes, inversiones y deudas mientras que la diferencia es administrada por los hospitales de tercer nivel, más el Banco de Sangre, el Oncológico y los servicios delegados.

“Lo que él está haciendo es mezclar todo, meter todo en una misma bolsa, cuando no es así, el gasto corriente que nosotros tenemos alcanza los 136.6 millones de bolivianos, es decir, solo el 14%”, puntualizó Saucedo.

También aclaró que en el despacho del gobernador se gasta solo un tercio de lo que denunció Caballero y que la Gobernación está aplicando una política de austeridad, es por eso que disminuyeron las secretarías de 12 a 8.

A su vez, aseguró que se le envió una carta de respuesta formal ante la solicitud de explicación por parte de Caballero y expresó que, “pese a eso, continúa mintiendo a la población”, con la supuesta motivación de mantenerse vigente en el escenario político.

“Tiene un interés, es su forma de hacer política, ser figureti, aparecer en los medios porque apenas sacó 50.000 votos, entonces, lo que él quiere es salir en los medios para que no lo olviden”, concluyó.

Vea la entrevista de Saucedo: