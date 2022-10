Gina Gutiérrez, la mujer que inhala y exhala arte, por fin cumplió su sueño

Pero esta iniciativa no la hizo sola, si buen fue la gestora de la idea, la materializó con una compañera de sueños, Catalina Ugalde, sobrina del artista paceño Gastón Ugalde.

Juntas, el pasado sábado 9 de octubre inauguraron Central Galería, con casi 200 obras, tanto de artistas consagrados como emergentes, y además rindieron homenaje a Hugo Landívar, un empresario que toda su vida fue mecenas para los talentosos y que, al igual que Gina, tenía sus paredes llenas del trabajo de los artistas nacionales.

“La galería será un lugar para aprender de arte, no todos somos expertos, yo no termino de aprender, voy recorriendo 40% del camino, pero amo el arte, me apasiona”, dice.