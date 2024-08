Gobernación advierte con multas a los trufis a Cotoca que cobren más de Bs 5

"Estamos aquí para fiscalizar y asegurar que se cumpla el tarifario establecido en el Decreto Departamental 319, que fija el pasaje en Bs 5 para trufis y Bs 3 para micros en la ruta Santa Cruz-Cotoca", indicó Gandi.



La Gobernación advirtió que aquellos transportistas que no acaten la tarifa oficial enfrentarán sanciones monetarias y otras medidas disciplinarias. Además, se revisó que todos los conductores cuenten con su tarjeta de operaciones en regla.



Fernando Menacho, secretario de Desarrollo Económico, fue contundente al señalar que la Gobernación no permitirá este tipo de incrementos arbitrarios. "Los transportistas no pueden justificar un aumento de casi el 100% alegando desvíos temporales por las obras. Nos hemos enterado de esta situación y ya estamos tomando las medidas necesarias a través de la Dirección de Transporte", afirmó Menacho.