Gobernación alista domos y asume la contratación de personal médico para aliviar la saturación en hospitales

Ante el colapso de los hospitales de tercer nivel por casos de dengue en Santa Cruz, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) contratará personal médico eventual, pese a que no es su competencia. Dentro de las acciones emprendidas para frenar el avance del dengue, instalarán domos en hospitales para atender la emergencia que vive el departamento por este mal.

“La Gobernación está asumiendo un rol que no le compete y que es del Ministerio de Salud (contratar recursos humanos), con los pocos recursos que contamos”, señaló el titular del Sedes, Julio Cesar Koca.

“Ya se ha hecho el levantamiento de los recursos humanos que se necesita para su contratación y se ha instruido de manera inmediata hacer las partidas para este fin”, acotó el titular del Sedes. El responsable de la institución de salud criticó la postura del Gobierno y demandó la entrega de ítems para profesionales en salud. Desde hace más de cinco años, denuncia, el Gobierno central no entrega ítems TGN a la Gobernación.

“Bajo estas circunstancias no se pueden dar soluciones a mediano y largo plazo, estas son medidas de emergencia, porque estos fondos no son programados para toda la gestión. De acuerdo a norma, el Ministerio de Salud es quien debe dotar los ítems y contratos de los recursos humanos y no así la Gobernación”, enfatizó Koca.