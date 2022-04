Gobernación amplía sala de Neonatología de la Maternidad Percy Boland, pero falta personal

Escucha esta nota aquí

La Gobernación de Santa Cruz amplía en 10 espacios la sala de Terapia Intensiva Neonatal de la Maternidad Percy Boland. Ocho de ellos son incubadoras y dos, servocunas.

Edil Toledo, coordinador de Gestión Hospitalaria, explicó que cada año, alrededor de 80 mil bebés nacen en Santa Cruz y que, de cada mil, ocho precisan ingresar a terapia intensiva. Por ello, debieran ser 80 los espacios disponibles, indicó.

También se refirió a los recursos humanos, que están gestionando contratos para 12 licenciadas en enfermería, con recursos de la Gobernación, para que puedan atenderse los turnos necesarios.

Lamentó que el Ministerio de Salud no escuche las demandas de ítems y de la firma de convenio con clínicas privadas para que los pacientes del Sistema Único de Salud (SUS) puedan atenderse en ellas.

Según su cálculo, Santa Cruz necesita más de 11 mil ítems para salud.





“No se trata de hacer política, sino de hacer gestión en salud para la población que lo necesita (…) Hay que decirle al Gobierno que cumpla con sus competencias, que es el tema recursos humanos”, expresó Toledo.

Mario Herbas, director de la Maternidad, se refirió a la importancia de los recursos humanos, puesto que, si no hay personal, la unidad que acaba de ser entregada no podrá funcionar. Remarcó que se trata de una solución que no es definitiva.

Actualmente, Neonatología de la Maternidad tiene 12 recién nacidos, en un espacio para seis. Dos de los pequeños están intubados y hay dos bebés para operar, según Herbas, quien lamenta que siempre tienen ese servicio saturado.

