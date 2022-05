Gobernación anuncia investigación sobre el fallecimiento del adulto mayor quemado que peregrinó por cinco hospitales

Escucha esta nota aquí

Tras el fallecimiento de Francisco Cabrera Flores, un adulto mayor que peregrinó por atención médica en cinco hospitales y una clínica privada por quemaduras que sufrió en gran parte de su cuerpo, la Gobernación se pronunció finalmente al respecto y anuncia una investigación al Servicio Departamental de Salud (Sedes).

"Aclarar que no vamos a ocultar nada como Gobernación, nuestro secretario Fernando Pacheco ya hizo la comunicación al Sedes para que se inicie una investigación, una auditoría para tener más clara la figura y lógicamente, si hay responsabilidades se va actuar de acuerdo a la norma y a la ley", precisó Edil Toledo, coordinador de Gestión Hospitalaria de la Gobernación.

Toledo indicó que el paciente fue atendido en primera instancia por paramédicos de una ambulancia particular, luego fue llevado a una clínica privada y después trasladado a un hospital de Segundo nivel, el Hospital Francés, y finalmente fue llevado un centro de Tercer nivel, el Hospital San Juan de Dios, que precisamente se encontraba totalmente lleno, pero afirmó que, al tratarse de un 'paciente código', fue atendido de inmediato.

La versión de la Gobernación no concuerda con el testimonio de la familia. Su nieta, Gaby Paz, cuenta que en primera instancia, fue llevado al hospital de la Pampa de la Isla y luego recorrieron los hospitales Japonés y San Juan de Dios. Como no había espacio, lo trasladaron a una clínica privada, donde le dieron los primeros auxilios y le colocaron medicación intravenosa, pero por falta de recursos no pudo ser internado. Decidieron trasladarlo al hospital de Cotoca, antes de ser transferido nuevamente al San Juan de Dios, donde finalmente falleció.

Toledo señaló que el paciente se encontraba con quemaduras de un 70% de la superficie corporal, de segundo a tercer grado y fallece 24 horas después de ingresar al hospital.

"Repetimos, el paciente sí fue atendido en el hospital San Juan de Dios a pesar de estar totalmente llena la emergencia y uno de los familiares del paciente evidenció la situación. Pese a ello, por la gravedad del paciente se tomaron todas las medidas de salvataje", remarcó.

Al concluir, la autoridad de salud recordó que el departamento de Santa Cruz es uno de los más golpeados en cuanto a la falta de ítems del personal médico para brindar una atención adecuada a la población en los hospitales de tercer nivel.

Señaló que el departamento cruceño teniendo una población de 3.5 millones de habitantes no tiene un servicio especializado para la atención de quemaduras y que los únicos hospitales que reciben pacientes quemados son el San Juan de Dios para sexo masculino y el Japonés para el sexo femenino, ambos con una sala pequeña.