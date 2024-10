Gobernación asegura que modificación a la ley del PLUS apunta a reforzar sus competencias

Esta semana, la Comisión de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de la Asamblea Legislativa Departamental aprobó algunos cambios a la ley del Plan de Uso de Uso de Suelo (PLUS) que fue aprobada en noviembre de 2023 , lo que inquietó a ambientalistas y legisladores nacionales por hacerse en época de incendios.

“La Chiquitania está en sus manos, que no haya un cambio de suelo depende de ustedes y la presión social debe apuntar a evitar que esto ocurra, porque la restauración no lleva un año o dos, sino 20 o 30 años y debemos tener acciones para salvaguardar estas áreas”, dijo el biólogo Juan Carlos Catari, al referirse al tratamiento de la Ley del PLUS y señalar que muchas de las áreas quemadas están en la Chiquitania y la Amazonia.