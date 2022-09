Gobernación: Con detención de Soljancic el Gobierno busca empañar la gestión de Camacho y debilitar el cabildo por el censo

El asesor de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, indicó que el proceso de adquisición del carro bombero, solicitado por la Policía, no tiene ninguna irregularidad y se encuentra plenamente enmarcado dentro de la normativa. "La detención preventiva de nuestro director Alejandro Soljancic es un nuevo caso de persecución política por parte del Ministerio de Gobierno y tiene dos objetivos claros: el de empañar con mentiras la gestión del gobernador y de tratar de debilitar el cabildo por el Censo convocado por la institucionalidad cruceña", manifestó Suárez.

También que hace más de un mes, el cuaderno de investigación está en poder de investigadores y a la fecha no se ha evidenciado ningún indicio de irregularidad al extremo que al día de hoy no se ha procedido a ningún peritaje ni auditoria.