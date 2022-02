Gobernación convoca a nuevo COED y menciona que existe un “cierto control” de la cuarta ola del Covid-19

Escucha esta nota aquí

El constante descenso de nuevos casos positivos de Covid-19 en Santa Cruz mantiene optimista a las autoridades de la Gobernación. Este lunes, Fernando Pacheco, secretario de Salud y Desarrollo Humano, expresó que existe un “cierto control” de la cuarta ola.

Pacheco anunció que este martes a partir de las 14:00 se reunirán autoridades sanitarias, representantes de instituciones y alcaldes para analizar el informe técnico del índice epidemiológico de los nuevos casos de Covid-19. El objetivo es determinar nuevas normas en cuanto a restricciones, que regirán en el departamento a partir del 16 de febrero.

“Anunciar que los casos están por debajo de mil por día y el índice de crecimiento está por debajo de 1, desde hace cuatro a cinco semanas, lo cual nos da la pauta de hablar de un cierto control (de la enfermedad)”, afirmó Pacheco en conferencia de prensa.



La autoridad sin embargo pidió a la población no relajarse ni descuidar las medidas de bioseguridad, ya que el virus continúa en el departamento y en el país, por lo que hizo un llamado a las personas que no se han vacunado, a que lo hagan y los que no cuentan con las dosis de refuerzos apersonarse a los puntos de inmunización para recibir la vacuna.

“Seguimos en emergencia sanitaria, por eso en base a las recomendaciones que vaya a emitir el COED (Comité de Operaciones de Emergencia Departamental) tenemos que mantenernos en alerta”, señaló la autoridad. Agregó que existen 74 puntos de vacunación en la ciudad, además de brigadas móviles en mercados, colegios y zonas alejadas.

El pasado 1 de febrero la resolución del COED estableció que el horario de circulación se dejaba en manos de los gobiernos municipales, situación que ya se había definido, 24 horas antes, en el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Santa Cruz de la Sierra. Se levantó las restricciones hasta después de Carnaval.

Pero el optimismo de Pacheco no solo es por el bajo índice de positividad del virus en las últimas semanas, sino que también mencionó que sería viable el retorno a clases a partir del mes de marzo si se continúa con este ritmo de desescalada de los casos.

Hizo un llamado a los menores de 17 años para que acudan a los puntos de inmunización. “Estamos enfocados en ellos, porque queremos que en marzo podamos tener las clases semipresenciales”, indicó la autoridad.

Espera que en las próximas semanas se llegue a vacunar a un 70% de este grupo etario, cifra que daría luz verde para el retorno a clases en la capital cruceña.