Gobernación de Santa Cruz critica que el Gobierno use la misma retórica para descalificar la emergencia por el censo

Mientras corre el plazo que la cumbre de emergencia por el censo dio para que el Gobierno central dé respuestas claras sobre la postergación de dicha encuesta, desde la Gobernación de Santa Cruz lamentan que el Ejecutivo use un viejo discurso para hacer la vista gorda a la problemática generada.

Autoridades como el el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, y el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño , criticaron al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por impulsar el paro cívico anunciado para el 25 de julio si es que el Gobierno no convoca al diálogo. No obstante, la movilización fue decidida por la institucionalidad cruceña en una reunión.

Y desde la Gobernación lamentan que no haya una respuesta para atender a una demanda clara: que el Gobierno dé explicaciones sobre la postergación del censo, tema que fue asumido en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) sin la presencia de Camacho.

El asesor de Gestión del ente departamental, Efraín Freddy Suárez, señaló a EL DEBER que, con las posturas contra Camacho lo que el Gobierno busca es deslindar responsabilidad por una "ineptitud" del centralismo para no realizar el censo para noviembre de 2022, como estaba previsto.

El viceministro Torrico sostuvo que el pedido de la institucionalidad cruceña es un capricho de Camacho , a lo que el asesor de Gestión de la Gobernación observó que su actuar siempre ha sido poco serio mostrando una postura que responde a otros intereses políticos y no al ejercicio del derecho que tiene la población.

"El señor Torrico lo que trata es endilgar esta situación al gobernador Luis Fernando Camacho, cuando es una lucha de todo el pueblo, no de una sola persona", manifestó Suárez, a tiempo de señalar que el viceministro no puede sugerir que Santa Cruz aborde el tema del calendario del censo con el CNA, ya que este último es un ente declarativo, mientras que el censo es una competencia privativa del Gobierno central porque así lo establece la ley y no porque sea un invento que sale desde Santa Cruz.​