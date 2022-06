Gobernación de Santa Cruz cuestiona la falta de transparencia del INE y teme un Censo fraudulento

Escucha esta nota aquí

​Tras la carta de renuncia del director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, la Gobernación de Santa Cruz, a través del asesor de Gestión, Efraín Suárez, se pronunció cuestionando una supuesta falta de transparencia y desorganización en el actuar de este organismo con relación al alejamiento de Arandia y la realización del Censo de Población y Vivienda programado para noviembre de este año.

“Esta falta de transparencia tiene como muestra la forma en la que se ha manejado la renuncia del director ejecutivo del INE. Primero se filtra su renuncia por escrito a través de las redes sociales, luego sale el INE a desmentir la renuncia y ahora nos encontramos con que efectivamente había renunciado por problemas de salud”, señaló el asesor.

Para Suárez, el Censo fijado para noviembre peligra por la falta de transparencia del INE, ya que no se ha informado sobre los avances en el barrido precensal, actividad clave para definir la actualización cartográfica que determinará cuántas boletas se van a emitir y a cuánto personal se va a contratar para llevar a cabo el proceso censal.

Indicó que, el último censo de 2012, el cual considera un fraude, se realizó con una cartografía del 2001, lo que significa que hace más de 20 años que no se actualiza la cartografía del país. Además, dijo que, según los expertos, se tiene que llevar un proceso de tres a cuatro años para actualizar la cartografía; sin embargo, el INE solo ha actualizado el 13% y pretende actualizar el resto en los próximos meses.

“El Censo no es que vaya por mal camino, no va por ningún camino, nos están vendiendo gato por liebre, no hay una información transparente, no hay actualización cartográfica y sin eso, el Censo va a volver a ser un fraude”, lamentó.

Asimismo, considera que, si el Censo no se lleva adelante el 16 de noviembre de este año o si se realiza en medio de las susceptibilidades existentes, se podría desatar una nueva crisis social y política en el país.

“Nosotros le decimos al Gobierno nacional y al INE que no se equivoquen, el pueblo boliviano está consciente de la falta de transparencia y de lo que ustedes quieren hacer (…) En vez de dedicarse generar bloqueos dentro del departamento de Santa Cruz, debería fortalecer el INE y darle confiabilidad al Censo nacional, que hasta el momento no lo tiene”, finalizó.