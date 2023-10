Gobernación destituye a dos directores departamentales

"Estoy sorprendido y agradecido eternamente con el gobernador Luis Fernando Camacho. Lo vengo acompañando desde las luchas cívicas de 2019 cuando él era presidente del Comité Cívico y hasta hoy seguimos firmes en la lucha por la libertad, la democracia y la libertad de todos los presos políticos. (...) Hoy me llega el memorándum, sin la firma del gobernador y sin la resolución, de que ya no soy Director de Turismo y Cultura. me sorprende esta decisión", dice Pinto en el video que divulgó en las redes sociales.

Según Pinto, el memorándum es del 28 de septiembre, pero recién lo recibió el 2 de octubre. "Tengo un hijo de 4 meses, la Ley del Trabajo me ampara y no ven el daño que le están haciendo a la institución. Es una pena que el gobernador no se entere de lo que está pasando en la Gobernación. Personas que no han sido parte de las luchas, en vez de gobernar, están desgobernando la institución.(...) Querido gobernador, espero verlo pronto en Santa Cruz. Lastimosamente las personas que toman decisiones a nombre suyo lo están haciendo mal", expresó.