Gobernación desvirtúa declaraciones de Lima y reitera que Camacho seguirá ejerciendo su cargo

Lima remarcó que “si deciden que no hay una ausencia, que el gobernador está en Santa Cruz, se estarán estrellando con la realidad y esa no es una posibilidad admisible”.

Suárez dijo que el gobernador no tiene una sentencia ejecutoriada en su contra y que no cumple con el concepto de “ausencia temporal”, que argumenta el ministro Lima. “La ausencia temporal la define la ley no un ministro, y no se define más allá del estatuto. La ausencia temporal establecida por el Código Civil, indica que esto se da cuando no se tiene conocimiento de esta persona”, explicó.