Gobernación intensifica controles contra el tráfico y comercio de animales silvestres

La Gobernación de Santa Cruz intensifica los controles contra el tráfico y comercio ilegal de la fauna silvestre de la región, en ese sentido en la jornada del jueves se logró rescatar más de 60 animales de distintas especies que estaban puestos a la venta en diferentes mercados de la ciudad.

Sandy Rojas, coordinador del Programa de Conservación de la Biodiversidad, encabezó los operativos y manifestó su malestar en contra de las personas que lucran con animales silvestres, sin tener en cuenta el daño que causan a la naturaleza y al medio ambiente.



Comerciantes matan a los animalitos



Los animales rescatados fueron trasladados al CAD, donde Cecilia Dorado, responsable del centro de custodia, lamentó el mal estado en el que se encontraban. Además, denunció que los comerciantes están sacrificando a los animalitos para no entregarlos a los técnicos de la Gobernación.



“Nos llegaron 60 animales hasta el CAD, lamentablemente la mayoría de estas especies no tienen el cuidado adecuado y más lamentable es saber que los vendedores, al ver a los funcionarios de la Gobernación, matan a los animales antes de entregarlos. Una vez más pido a la población que no compren estos animales, los animales silvestres no son mascotas”, indicó Dorado.



Cabe destacar que los operativos se realizaron en el mercado Abasto, en la avenida Tres Pasos al Frente y en mercado Cumavi, en este último se realizaron dos intervenciones, uno en horas de la mañana y el segundo por la tarde, debido a la presencia de comerciantes reincidentes.



