Gobernación mantiene su postura: "Los despidos en el Banco de Sangre son para mejorar el servicio"

"Venimos diciendo que queremos mejorar los servicios en salud y para mejorar los servicios en salud es que tenemos que hacer algunos cambios con lo que creemos nosotros que son personas que nos van a responder de mejor manera", sostuvo.



Kramer recalcó que la decisión solo afecta a cinco puestos administrativos y que no se trata de despidos masivos como denuncia el sindicato. "No mal informemos porque al final de cuentas son dos cosas diferentes la parte médica y la parte administrativa. Estos cinco cambios que se han hecho han sido solamente en la parte administrativa, no así en la parte médica", insistió.



No obstante, reiteró la disposición al diálogo con los trabajadores. "Creo yo que podemos todavía sentarnos a conversar. Pero la posición de la Secretaría es esa. Queremos mejorar y los cambios se van a dar para mejorar el servicio en salud", dijo.



Por su parte, los trabajadores del Banco de Sangre cumplen el segundo día de un paro de 48 horas y han amenazado con ampliar la medida a un paro de 72 horas si no se atienden sus demandas. Aseguran que existe una orden para despedir a 33 personas de la institución.