Gobernación niega despido de trabajadores y aclara sobre la acefalía de 31 cargos en el servicio de caminos

Desde la dirección del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), informaron que los 31 cargos que se van a rescindir en la gestión 2025 se encuentran acéfalos y no representan una afectación a los trabajadores, desmintiendo así lo que señala el Sindicato de Trabajadores de esta unidad. Es más, el gobierno departamental prevé ahorrarse esos salarios para invertirlos en maquinaria.



Jorge Antonio Vaca Díez, director del Sedcam, lamentó que los dirigentes del Sindicato de trabajadores hayan instruido la realización de una huelga. "Los 31 cargos que se eliminarán para el 2025 no están ocupados por ningún trabajador, por lo que esta acción permitirá dar paso a un ahorro para que con esos recursos se puedan comprar repuestos para seguir operando la maquinaria en provincias".



Agregó que, “con estos paros no se puede trabajar, ha habido una mala interpretación e información por parte de los dirigentes. Estos días no se ha despedido a nadie, ni se va a despedir”. Además, desmintió una supuesta ‘masacre blanca’ de al menos 80 despidos.