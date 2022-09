Gobernación pide ítems para profesionales que ganaron concurso de méritos

Por su parte, la vocera de los médicos afectados se dirigió al ministro para decirle que no conoce las leyes: “Se nota que el señor ministro no ha participado en ningún examen de competencia, por eso no conoce las leyes, los reglamentos y los estatutos de nuestros colegios de profesionales. Hay normas y reglas que se tienen que cumplir. La ley se hizo para cumplir, no para debatir, ni para manejarla a su antojo”, expresó la profesional