Gobernación pide mesas técnicas para subsanar observaciones al tramo Santa Cruz - Las Cruces - Buenavista; mientras la ABC descarta daño ambiental

Mientras la Gobernación pide mesas técnicas para analizar las observaciones al proyecto carretero Santa Cruz - Las Cruces - Buenavista ; la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) asegura que todo está claro y que la carretera no provoca ningún daño ambiental en la zona.

Rojas informó que luego de escuchar la presentación realizada por la ABC, técnicos de la Gobernación sugirieron que la carretera debería bordear la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá Urubó y no atravesarla, tal como la institución nacional pretende, puesto que esto podría afectar los acuíferos que abastecen el 60% de agua a la zona metropolitana de Santa Cruz.



“Como Gobernación tenemos varias observaciones al tramo que la ABC nos ha presentado, y de acuerdo a nuestros técnicos, han visto los daños ambientales que ocasionaría la carretera si pasa por medio UCPN, y se los hemos hecho conocer nuevamente a la ABC, por ello hemos acordado junto con el secretario de Desarrollo Económico y los personeros de la institución nacional, una mesa técnica, pero previo a ello, la Gobernación le hará llegar nuevamente todas las observaciones que tenemos, para que en la mesa técnica logremos llegar a una solución. Que quede claro que la Gobernación sí quiere una carretera, pero por el lugar que se piensa hacer, no una carretera que ponga en peligro el agua que consumen todos los cruceños”, afirmó Rojas.



Por su parte, Édgar Landívar, secretario de Desarrollo Económico, afirmó que la indicación del gobernador Luis Fernando Camacho es el progreso para el departamento, y que lo único que se solicita a la ABC es una carretera que no dañe a futuro los acuíferos de Santa Cruz, y por ello el gobierno del departamento ha propuesto cuatro trazos opcionales por dónde puede pasar la carretera sin dañar la UCPN.



En la reunión participaron los directores del Servicio de Encauzamiento de Ríos (Searpi), Servicio de Calidad Ambiental (Sdcam), Servicio de Recursos Hídricos, la Dirección de Ordenamiento Territorial y Límites (DOTL), la dirección de Conservación del Patrimonio Natural (Dicopan) y el Secretario de Desarrollo Económico, Édgar Landívar y el equipo técnico y legal de la ABC.