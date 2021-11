Gobernación recomienda no aflojar el barbijo y amplía los puntos de vacunación

Escucha esta nota aquí

Ante la escalada de contagios en esta cuarta ola de coronavirus, las autoridades de salud recomiendan no descuidar las medidas de bioseguridad, especialmente el uso de barbijo y la sanitización de manos, durante el paro indefinido multisectorial y, además, llaman a la población a acudir a los puntos de vacunación que fueron ampliados de 11 a 22 en la capital de cruceña.



El paro movilizado ha concentrado a la población en rotondas y avenidas, por lo que el secretario de Salud y Desarrollo Humano, Fernando Pacheco, recomienda hacer un esfuerzo para cuidarnos entre todos y así evitar contagios del covid-19. “Pedimos a la gente que nos cuidemos entre todos, si ven a alguien sin barbijo, incumpliendo las medidas de bioseguridad, le pidamos muy respetuosamente que lo use. No usar la mascarilla no solo atenta contra la salud de uno mismo, sino también con la de otras personas. Ante esta cuarta ola que estamos viviendo, pedimos que mantengamos las medidas de bioseguridad”, recomendó la autoridad sanitaria.



Otra buena medida que ya se está implementado en las rotondas y en otros puntos de bloqueo es el uso de alcohol al 70% para que el que se sume a la medida, se desinfecte las manos, mientras que otros llevan colgado su frasco de alcohol.



El secretario departamental de Salud también hace llamado a que la gente acuda hasta los puntos de vacunación, que fueron ampliados para que se cuente con más alternativas, a los que se puede llegar caminando.



Hasta el lunes se contaban con 11 centros habilitados en la capital cruceña, pero fueron reforzados con otros 11 puntos, por lo que en estos momentos hay 22 lugares donde están aplicando la primera y segunda dosis anticovid.



Pacheco insistió en que la inmunización protege de las formas graves del virus y esto está quedando en evidencia en las estadísticas, pues, pese a que hay un aumento leve de casos, los enfermos graves son aquellos que no están vacunados o los que no han completado su esquema.



“Estamos viendo que la ocupación de camas en terapia intensiva ha subido de 26 por ciento a casi 50 por ciento, pero los afectados son personas que no se han vacunado. Prácticamente más de un 95% de la gente que llega a terapia intensiva no está vacunada o solo tiene una dosis ¿Qué significa esto?, que la gente que tiene el esquema completo (con las dos dosis y la unidosis) no está llegando a terapia. Eso lo debe saber la población y es un un ejemplo claro para que la población acuda a los puntos”, dijo la autoridad de salud.



Repunte de casos



La semana arrancó con 270 nuevos contagios este lunes y sin ningún fallecido, pero los casos han ido en aumento, porque el martes hubo 341 nuevos contagios y tres fallecidos y el miércoles alcanzó a 381 nuevos positivos y siete fallecidos.



Lo que preocupa a las autoridades es que la positividad alcanzó al 22 por ciento, lo “que muestra que estamos en el ascenso diario hacia lo que va a ser el pico en las próximas cuatro o seis semanas”, remarcó el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado.



El Sedes hizo un reajuste a su población habilitada para la vacunación, dado que sumó a 389.668 jóvenes de 12 a 17 años, lo que también hace variar la cobertura de inmunización que se tiene en este momento, alcanzando a un 56 por ciento con una sola dosis y 47 por ciento con esquema completo.



Médicos en emergencia



Por otro lado, el Consejo Médico Departamental, en una reunión realizada este jueves, se declaró en emergencia para exigir un aumento al presupuesto de salud para la gestión 2022.



Sergio Echazú, secretario general de la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines (Fesirmes), manifestó que el Gobierno nacional dispuso un presupuesto para salud de Bs 117 millones para el departamento cruceño, pero se requiere Bs 175 millones para cubrir las necesidades de la región.



“Exigimos al Gobierno central que dote de los recursos económicos necesarios, además de los recursos humanos acorde al crecimiento vegetativo”, remarcó Echazú.



A su vez, el presidente del Colegio Médico Departamental, Wilfredo Anzoátegui, aseguró que el presupuesto asignado no es el adecuado para la región.



“Nos declaramos en emergencia, porque no hay insumos necesarios para poder tener una salud adecuada, además nos están recortando los recursos humanos, es por ello, que tomaremos las medidas necesarias, principalmente ahora que estamos en pandemia. Requerimos 247 ítems ministeriales que nos deben de hace más de diez meses”, remarcó el presidente del Colegio Médico.