Gobernación responde a la ABC por el proceso contra Camacho: "El gobernador seguirá defendiendo el agua de los cruceños"

“El gobernador Luis Fernando Camacho seguirá defendiendo el agua de los cruceños , seguirá defendiendo a Santa Cruz como siempre lo ha hecho, así lo llenen de procesos. Santa Cruz no está sola, el agua de los cruceños es intocable y el gobernador seguirá defendiendo el medioambiente”, enfatizó Suárez.

El asesor explicó que el proceso en curso parece ser un intento de presionar a la Gobernación para que ceda ante la demanda de la ABC de construir la carretera Km 13 – Las Cruces – Buena Vista según su diseño inicial. Afirmó que no se oponen a la construcción de la carretera en sí, pero insisten en que debe realizarse con un nuevo trazado que no dañe el medioambiente.



Suárez señaló que, el "capricho" de la ABC en construir este tramo a través de los acuíferos tiene motivaciones políticas y económicas. Argumentó que en esta zona existen varias comunidades afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que algunos empresarios desean construir urbanizaciones en el área.



“El Gobierno puede iniciarle los procesos que vea conveniente al gobernador Luis Fernando Camacho, pero él no va a dar ni un solo paso atrás en su defensa por Santa Cruz y por el agua de los cruceños”, sostuvo Suárez.