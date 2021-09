Gobernación retira las wiphalas de su edificio y censura el actuar del masismo en Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

Autoridades de la Gobernación de Santa Cruz calificaron de asalto la manifestación que se llevó adelante en puertas de la institución y en la que afines del Movimiento Al Socialismo (MAS) y defensores de la wiphala izaron dos banderas y arrojaron huevos a la infraestructura. Los funcionarios procedieron a retirar las wiphalas que fueron izadas por los movilizados y en su lugar colocaron la bandera cruceña.



Luego del incidente, Rubén Suárez, secretario de Seguridad Ciudadana, en conferencia de prensa, informó que las wiphalas fueron retiradas y guardadas. Dijo que serán entregadas en su debido momento a quien corresponda y censuró el actuar de los masistas.

"Hemos sido arremetidos por un grupo de vándalos y delincuentes, porque ese es el calificativo que se le puede dar a esta gente que ha venido acá", sostuvo Suárez, al señalar que estas personas movilizadas habrían sido pagadas o al menos obligadas a participar de esta movilización y que existen evidencias de estas afirmaciones.

Asimismo, la autoridad lamentó que estos hechos y agresiones se den de manera consecutiva y manifestó que no se prestarán a las provocaciones del masismo, pero tampoco se permitirá que estas situaciones vuelvan a ocurrir por lo que se activará un mecanismo de seguridad para evitar que se repita.

"No vamos a volver a permitir lo que ha ocurrido hoy día, que es un asalto de forma criminal el venir a imponer algo y no venir de forma pacífica a hablar con miembros de la Gobernación", espetó la autoridad cruceña, a tiempo de señalar que han instruido al personal para que no haya respuesta a las provocaciones.

Además, Suárez pidió al masismo que tenga límites y que una invasión en cualquier espacio corresponde un delito, por lo que llamó a la reflexión de los grupos movilizados.



"Recomendamos que estas personas depongan esa actitud que lleva a la confrontación y trabajemos, pues para esos hemos sido elegidos", dijo el secretario.

A su turno, la asambleísta departamental Paola Aguirre reiteró que las banderas fueron retiradas y que se invitará a los masistas para que las vayan a recoger.

"Mientras los masistas no estén en la Gobernación esa bandera jamás va a ser izada aquí", señaló la asambleísta.