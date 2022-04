Gobernación suma a alcaldes para masificar la vacunación en abril

Escucha esta nota aquí

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) presentó la campaña "Abril, mes de la vacunación, Yo Me Vacuno" para sumar el respaldo de los municipios cruceños. El director del Sedes, Erwin Viruez, invitó a los alcaldes para impulsar el "Vacunatón" proyectado para el domingo 24 de abril.

Viruez recalcó que la vacunación es gratuita y está disponible en todos los centros de salud de primer nivel de la ciudad y las provincias. Durante la reunión sostenida entre la Gobernación y las autoridades de los municipios, el Sedes pidió a las autoridades municipales seguir impulsando la campaña por la salud de los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.



El objetivo de la Gobernación es inmunizar a más de 350 mil personas en el departamento durante el mes de abril. En tal sentido, convocan a la población a que acuda a los centros de salud y complete su esquema de vacunación contra el coronavirus.



El Sedes ha diseñado estrategias para prevenir enfermedades Inmunoprevenibles y mejorar las coberturas de vacunación en sectores que por causa de la pandemia de Covid-19 no han completado sus dosis de inmunización.



Actualmente se cuenta con 68 centros de salud de primer nivel habilitados en la ciudad y más de 400 en las provincias, además de brigadas médicas contratadas con la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Las estadísticas reflejan que más del 75% de la población cruceña ha recibido inmunización contra el covid-19, de los cuales más del 65% ya tiene la segunda dosis. Sin embargo, la tercera no supera el 15% de la población meta en el departamento.



“Nuestras terapias (están) con una desocupación de camas que no habíamos visto durante meses a lo largo de esta pandemia, un índice de contagio por debajo de 100 pacientes/día, la tasa de positividad entre 3 y 4%; entonces, son datos epidemiológicos que en vez de relajarnos nos deberían comprometer a seguir extremando las medidas de bioseguridad, y acudiendo a nuestros centros para poder vacunarnos contra el Covid-19”, aconsejó Viruez.





