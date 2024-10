Gobernación y Alcaldía deben más de Bs 1 millón al Festival de Música Barroca, según APAC

La Asociación Pro Arte y Cultura (APAC) denunció este viernes que la Gobernación de Santa Cruz y la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra aún no han cumplido con los pagos correspondientes al Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos. Según Percy Áñez, presidente de APAC, la deuda conjunta de ambas instituciones supera el millón de bolivianos, lo que pone en riesgo la organización de futuros eventos.



"En total, la Gobernación debe alrededor de Bs 350.000, mientras que la Alcaldía adeuda Bs 700.000", detalló Áñez, quien también mencionó que algunos municipios más pequeños, como San Javier, Roboré y San José de Chiquitos, tienen deudas adicionales que suman cerca de Bs 130.000 en conjunto. Estos pagos son fundamentales para cubrir los gastos del festival, que es considerado un patrimonio cultural de la región.



Áñez recordó que en 2023, el pago por la realización del festival se hizo recién en septiembre, a pesar de que el evento se llevó a cabo en abril. Este año, la situación no ha mejorado, ya que en pleno mes de octubre aún no hay señales de los desembolsos. "La misma indiferencia que ha contribuido a los incendios en los últimos meses está afectando la gestión cultural", lamentó Áñez.



El titular de APAC enfatizó que los pagos pendientes no son donaciones, sino contratos que las instituciones públicas deben cumplir. Además, señaló que el tiempo apremia, ya que en 2025 está programado el Festival Internacional de Teatro ‘Santa Cruz de la Sierra’, cuya organización también depende de estos recursos.



Hasta el momento, la Alcaldía no ha dado declaraciones sobre el tema, mientras que la Gobernación ha anunciado una conferencia de prensa para el próximo lunes 14 de octubre.