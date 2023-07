Gobernador Camacho se abstiene de declarar por presunta legitimación de ganancias ilícitas y su defensa califica de "político" el proceso

“Pese a que nosotros nos apersonamos voluntariamente y pedimos que nos tomen la declaración, la decisión de no declarar fue tomada por el carácter político del proceso y porque sus palabras pueden ser tomada como un acto negativo u obstaculizador de la investigación", afirmó el jurista a esta casa periodística.



El interrogatorio estaba programado para las 11:00 en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, donde el gobernador cumple una detención preventiva desde finales diciembre como parte de las investigaciones del caso de supuesto 'Golpe I'.



Hasta el recinto penitenciario de Chonchocoro llegó el abogado de la primera autoridad departamental que al salir manifestó que están a la espera que la autoridad jurisdiccional fije una audiencia ante una excepción de incompetencia que presentó en relación al territorio, a fin de que la investigación sea resuelta en Santa Cruz y no La Paz.



Martín afirmó que no permitirán que se mancille el nombre de la familia Camacho a la cabeza del papá de Luis Fernando, José Luis Camacho Parada, que "tiene una trayectoria de más de 40 años a la cabeza de instituciones cruceñas, como nacionales". Además, aseguró que los bienes económicos de la familia como del gobernador cruceño proceden de negocios lícitos, los cuales han sido debidamente demostrados.



El viernes 30 de junio los familiares del gobernador de Santa Cruz (su padre y su hermana, y dos de sus colaboradores) acudieron voluntariamente a la citación del Ministerio Público, donde se abstuvieron de declarar.



Este caso de legitimación de ganancias ilícitas se inició en abril producto de un informe la Unidad de Investigaciones Financieras, donde se indaga a los familiares y colaboradores de Camacho como denunciados debido al presunto flujo económico que se habría generado durante la crisis de 2019.



Durante ese tiempo, Luis Fernando Camacho era presidente del Comité pro Santa Cruz y se trasladó a La Paz para exigir la renuncia del entonces presidente Evo Morales.