Gobernador cruceño presenta denuncia contra "policías abusivos" y respalda a las víctimas

Las imágenes de videos son elocuentes. Un uniformado apunta con su arma de fuego a escasos centímetros a un muchacho aferrado a su bicicleta. Otro policía empuja a una persona con discapacidad, haciendo que caiga bruscamente en el suelo. Estos abusos policiales, que fueron repudiados por los ciudadanos a través de las redes sociales, alertó a las autoridades cruceñas que han denunciado este brutal comportamiento.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acudió la mañana de este jueves a la Fiscalía departamental para presentar las denuncias formales contra dos uniformados por dichas agresiones.

El menor de edad que fue encañonado por un policía todavía se encuentra en shock y bajo tratamiento profesional, según su familia, mientras que Bartolomé Ardaya, la persona con discapacidad que fue empujada en un punto de bloqueo, también dijo sentir dolor por la caída.

Para Camacho, "estas actitudes vandálicas no son correctas" y, por tanto, deben ser denunciadas. Con estas denuncias se pretende "poner en consideración un hecho delictivo que tiene que ser investigado de oficio por la fiscalía".

El gobernador exculpó a la Policía de estas agresiones. "Estamos seguros que esa no es nuestra policía", manifestó. No ahondó sobre la posible presencia de infiltrados entre los uniformados, pero sí resaltó que ese tipo de comportamientos no corresponden a los uniformados de la verdeolivo.

El abogado de Ardaya, Jalid Eid, apunta a una extralimitación de las funciones policiales. Reconoce que la víctima se encontraba en una zona de bloqueo, pero ubicado fuera de la calzada y en ningún momento agredió a los uniformados.





