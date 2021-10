Gobernador de Santa Cruz se compromete con la marcha indígena a defender la tierra y el territorio

Escucha esta nota aquí

En una nueva sesión pública del Parlamento Indígena en Santa Cruz, el gobernador del departamento cruceño, Luis Fernando Camacho, se comprometió a apoyar a los originarios de tierras bajas, que se encuentran en la capital cruceña desde el pasado 30 de septiembre. La cita se cumplió este miércoles en los predios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

Al término de la reunión, Camacho dijo que el presidente, Luis Arce, debe dar prioridad a todos los bolivianos y en especial a los originarios, que esperan un diálogo con él desde hace 21 días. “Él (Luis Arce) no solo gobierna para el 55% de las personas que lo eligió, sino para todos los bolivianos”, subrayó.

Camacho ratificó su compromiso de apoyar a los originarios que marcharon durante 37 días desde Trinidad (Beni) hasta Santa Cruz de la Sierra, en defensa de su cultura y en contra de los avasallamientos de sus comunidades.

“Se viene una gran alianza para que entre todos podamos conseguir la defensa de la tierra, del territorio y que se reivindique los derechos de los pueblos indígenas en la participación eleccionaria para que los 34 pueblos indígenas puedan tener representación a nivel nacional”, manifestó el gobernador.

Camacho fue el único que se hizo presente de los seis gobernadores invitados al Parlamento Indígena. No estuvieron presentes los gobernadores de Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y La Paz. “(los gobernadores) Tendrán sus motivos para no asistir, yo me comprometí y aquí estoy. Ellos deberán responder por qué no han venido”, dijo.

Por su parte, Abdón Justiniano, vocero de la marcha, afirmó a EL DEBER, que la presencia de Camacho ayudó a fortalecer el movimiento, que busca un diálogo con el presidente Arce y ahora también con cinco gobernadores que no acudieron a su llamado.

“El gobernador Camacho también se comprometió con nosotros a viabilizar una nueva reunión con los gobernadores que ahora no vinieron. Esperemos que nos escuchen”, agregó Justiniano.

Desde el departamento de Beni asistió la representante de la secretaría de Desarrollo Indígena de la Gobernación, Maribel Daza, pero no fue escuchada porque los originarios piden la presencia del gobernador Alejandro Unzueta.

Los marchistas, por ahora, permanecen en los predios de la Universidad Gabriel René Morano a la espera de un encuentro con el presidente Arce (volvieron a enviarle carta) y también con los gobernadores de los departamentos antes mencionados y que este miércoles no llegaron.

