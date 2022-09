Gobernador y alcalde iniciaron festejos a Santa Cruz por separado

En la plaza 24 de Septiembre, el alcalde hacía referencia a la unidad y a la necesidad de trabajar con todos , sin importar su color político. Además, pedía no discriminar, no marginar a nadie.

En la última reunión del Comité Interinstitucional a la que asistió lo tildaron de traidor y de haberse aliado o ‘vendido’ al Movimiento Al Socialismo. Esa idea cobró todavía más fuerza cuando el alcalde rechazó y no acató el paro de 48 horas, convocado por dicho comité para el 8 y 9 de agosto pasado. La brecha se convirtió en abismo.

“Todos queremos censo, pero tenemos que trabajar. Dejemos los discursos; comencemos a actuar. Creo que eso es lo más importante para Santa cruz, no podemos perder tiempo", expresó Jhonny Fernández durante su discurso y recordó que el Municipio cruceño ya tiene lista su cartografía y que ayudará a las alcaldías de las provincias. En anteriores oportunidades, observó que la Gobernación "no ha hecho nada" y que no brinda apoyo a los municipios de las provincias.