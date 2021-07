Gobierno analiza tres planes para completar la inmunización de las personas que recibieron la vacuna rusa

Escucha esta nota aquí

Ante la escasez de segundas dosis de Sputnik V en el país y la fecha incierta de su llegada, el Gobierno boliviano analiza tres planes para completar la inmunización a las personas que recibieron esta vacuna rusa. Fue el vocero presidencial, Jorge Richter, que en una entrevista con el programa ¡Qué Semana! de EL DEBER radio, develó las tres vías que están siendo tratadas por un comité científico.

El primer plan que se maneja es la posibilidad que quienes recibieron una primera dosis de Sputnik se queden con esa sola aplicación, pues según el Fondo de Inversión Ruso y el laboratorio Gamaleya (que produce y distribuye la vacuna) la primera dosis tiene una efectividad de hasta 80%. “Que se queden con la primera dosis, porque esta es la que genera una gran cantidad de anticuerpos”, detalló el vocero.

Richter indicó que la segunda vía es poco probable que se aplique, pero confesó que está siendo analizada. Esta consiste en completar la inmunización de los beneficiarios de la Sputnik V con una vacuna de otra marca.

“Que (la dosis rusa) se pueda combinar con otras vacunas. Sobre esto no hay estudios clínicos aprobados, entonces el Gobierno no lo hará mientras esto no exista y no se pueda comprobar”, mencionó.





El último plan que está siendo analizado es volver a vacunar “desde cero” a la población que recibió su primera dosis de la Sputnik V, en caso de que no lleguen las segundas dosis. Según Richter, ya hubo casos similares, de personas que llegaron de Estados Unidos, donde habían recibido su primera vacuna de Pfizer y tuvieron que volver a inmunizarse con otras dos dosis en Bolivia, de otro laboratorio.

La semana pasada, cuando se anunció el retraso de las segundas dosis de Sputnik V, el Fondo de Inversión Ruso comunicó que puede existir una brecha de hasta 180 días, entre la segunda y primera vacuna, lo cual alargaría su efectividad. Sin embargo, esto fue criticado por el Colegio Médico de Bolivia, que denunció negligencia de las autoridades de Salud, por no gestionar la compra de dosis a tiempo.

Richter dijo que no solo Bolivia está sufriendo del desabastecimiento de las dosis rusas, sino otros 65 países que inmunizaron con esta vacuna. Asimismo, responsabilizó al laboratorio Gamaleya por incumplir con los plazos de entrega acordados en el contrato.

“Fueron dos las causas para retrasar la entrega de vacunas; el primero fue por la capacidad para producir la Sputnik y el segundo es por el certificado de exportación, porque el Gobierno ruso no está dejando exportar las vacunas, debido a que las están ocupando para su población que vive un momento crítico por la variante Delta que ha generado una gran cantidad de fallecidos”, explicó.

El vocero presidencial no dio a conocer la fecha de la llegada del lote de la vacuna rusa, pero aclaró que el Gobierno nacional conoce este detalle, pero prefiere no hacerlo público hasta que estas no estén efectivamente llegando al país.

También comentó que son 65 los países que han comprado esta vacuna a Rusia, pero que Bolivia y Argentina son los países prioritarios para el Fondo de Inversión Ruso para reabastecer de dosis anticovid.

