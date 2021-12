Gobierno convoca a municipios a una reunión de emergencia para abordar la pandemia y los desastres naturales

Escucha esta nota aquí

El Gobierno nacional convocó a los alcaldes de los municipios del país a participar de una reunión de emergencia para tratar temas relacionados a la pandemia y a los desastres naturales causados por las inundaciones. La cita fue programada para esta tarde y será de manera virtual.

“A solicitud de nuestro presidente Luis Arce, porque varios alcaldes se han comunicado con él, se ha instruido que hagamos una convocatoria urgente a las asociaciones municipales departamentales. Vamos a tener hoy (jueves) mediante Zoom, a las 16.00, para hablar dos temas puntuales, uno es el tema del covid-19 y otro es el tema de los desastres naturales”, informó Álvaro Ruiz, viceministro de Autonomías.

Según Ruiz, las gobernaciones del país no están colaborando de manera eficiente a los municipios en la prevención y atención de los enfermos de covid, pese al incremento acelerado de contagios que se han registrado en los últimos días.

Asimismo, el viceministro observó que los Sedes no están brindando a los municipios la atención necesaria con respecto a la provisión de medicamentos y vacunas contra el coronavirus. También, indicó que existen algunos municipios que no han recibido apoyo durante la emergencia por las inundaciones.



"Ante la desatención, por un lado, de algunos Sedes (Servicios Departamentales de Salud), a los municipios que no les están proveyendo medicamentos, ni vacunas. Es una reunión de urgencia, también ante la desatención de algunas gobernaciones a municipios que tienen desastres naturales. Eso es lo que nos está afectando”, explicó la autoridad de Gobierno.



Lea también PAÍS Choquehuanca dice que no se vacuna de inmediato porque quiere tomar un vaso de tequila el fin de semana (ESCUCHE LOS AUDIOS) Choquehuanca no tiene preferencia sobre ninguna dosis que se aplica en el país. Niega que tenga una enfermedad de base y lamenta que existan muchas especulaciones sobre su salud