Gobierno denuncia que incendios en Bolivia fueron intencionales y pide sentar precedentes

"Nuestra primera hipótesis que manejamos es que esto fue premeditadamente hecho" , afirmó Calvimontes en una entrevista con EL DEBER Radio. "No sabemos cuáles son los fines, pero tenemos la impresión de que esto fue premeditado", añadió.

En Santa Cruz, no hay reportes oficiales de incendios en la actualidad , de acuerdo con la información de Calvimontes. Además, afirmó que ya se están tomando medidas para investigar los incendios que se registraron en la zona de El Choré.

“La Policía, la ABT, han comenzado con detenciones en algunos lugares, cosa que no se hacía. A pesar de los intentos, de las denuncias que hemos hecho ante la Fiscalía, ninguna prosperaba. Esperemos que ahora prospere y bueno, no es porque uno sea revanchista ni busque la maldad, sino que, si no sentamos un precedente, esto va a ser de nunca acabar”, sostuvo.