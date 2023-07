Gobierno promete pagar deudas a centros de hemodiálisis y reubica a los pacientes afectados

Pese al resultado favorable del encuentro, lamentó que, recién cuando dos centros privados dejaron de prestar el servicio de hemodiálisis, el Gobierno actúe. Asimismo, informó que, por voluntad propia, estos centros (Martín Dockweiler y CHMA) decidieron no renovar el convenio.

“Los propietarios no firmaron el convenio porque financieramente no les da para seguir el programa, entonces por decisión propia ya no continuarán”, detalló Hernández. Esto significa que, ahora solo quedan 8 centros privados dentro del convenio.