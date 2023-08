Gobiernos nacional y departamental se critican mutuamente por impacto ambiental en el tramo 2 de la carretera Buena Vista - Las Cruces

Édgar Montaño, ministro de Obras Públicas, señaló que en la inspección impulsada por el Gobierno, efectuada el sábado pasado, se ha demostrado que: “No hay monte virgen, no hay monte primario , no hay árboles de hace más de 40 años. Y tampoco hay helechos gigantes. Es una carretera de más de 100 años , que ha sido utilizada por nuestros abuelos, tatarabuelos y padres”.

A lo que la Gobernación cruceña, a través de Édgar Landívar, secretario de Desarrollo Económico, respondió diciendo que la del sábado fue una inspección “más política que técnica”, y que no pasó por el cuestionado tramo 2.

“Para evitar susceptibilidades políticas, lo invitamos directamente a usted (ministro Montaño), con todo su equipo técnico. Dejemos el show político y vayamos a verificar 'in situ' lo que ustedes (comisión del Gobierno) no quisieron hacer el sábado”, expresó Landívar, que además le hizo saber al ministro que los helechos gigantes se encuentran en Samaipata y no en la

Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá-Urubó.